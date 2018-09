Dramma a Potenza: spara e uccide l'ex moglie, poi si toglie la vita

Lei, 30 anni, poetessa e animatrice di eventi culturali dedicati ai bambini, aveva deciso di lasciarlo. Lui, 41enne guardia giurata, non aveva mai accettato la fine del matrimonio e stamani con la pistola d’ordinanza le ha sparato, uccidendola all’istante a pochi metri dalla scuola elementare dove poco prima era entrato il figlio di sette anni. Dopo aver ucciso la moglie, Angela Ferrara, Vincenzo Valicenti si è seduto su alcuni scalini e si è suicidato. Il femminicidio, seguito dal suicidio, a Cersosimo (Potenza), piccolo paese di circa 600 abitanti, sul versante lucano del Pollino.

Per puro caso il bilancio non è peggiore: infatti nell’automobile dove la donna è stata ammazzata dal marito, c'era anche la suocera di Valicenti, rimasta ferita solo lievemente. In stato di shock, è stata soccorsa dal personale del 118 e trasportata in eliambulanza all’ospedale San Carlo di Potenza: non è in pericolo di vita.

La relazione tra i coniugi era in crisi ormai da tempo, da alcuni mesi Angela aveva lasciato la casa di famiglia e insieme al figlio era tornata in quella dei genitori. Negli ultimi tempi - raccontano nel paesino lucano, dove tutti si conoscono e tutti sanno di tutti - le liti tra i due erano diventate continue. Stamani, dopo aver lasciato il figlio a scuola, Angela era nella sua automobile, una Fiat 600, con la madre: all’improvviso si è avvicinato Valicenti. I due hanno cominciato a discutere e poi al culmine della lite, l’uomo le ha sparato alcuni colpi di pistola a breve distanza. Per la donna non c'è stato nulla da fare. L’uomo, a quel punto, si è allontanato a piedi, ha vagato per un pò, fermandosi su alcuni scalini, non lontani dalla sua abitazione: lì si è sparato alla testa.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Senise (Potenza) e del Comando provinciale del capoluogo che hanno effettuato gli accertamenti scientifici di rito. I militari dell’Arma hanno anche ascoltato alcuni parenti e amici della coppia, che hanno confermato che i due erano ormai separati di fatto. Pochi dubbi, insomma, sul movente; grandissimo lo sgomento dei pochi abitanti di Cersosimo che, di colpo, si sono ritrovati davanti a telecamere e giornalisti giunti in paese per raccontare l’ennesimo femminicidio del 2018.