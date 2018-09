Coppia insospettabile "drogava e stuprava donne": forse centinaia di casi

Un chirurgo ortopedico e la sua bella fidanzata sono stati incriminati per due aggressioni sessuali contro altrettante donne dopo averle ubriacate e drogate ma gli investigatori sospettano che potrebbero esserci «centinaia» di altri casi analoghi dopo aver scoperto nei loro cellulari «migliaia e migliaia» di video di altre potenziali vittime.

Lo hanno riferito in una conferenza stampa gli inquirenti della contea di Orange, California, dove vive la coppia: Grant William Robicheaux, 38 anni, e Cerissa Laura Riley (31).

I due sono sospettati di aver attirato in trappola le vittime usando il loro look curato e i loro modi affabili. «Abbiamo sentito tutti del lupo in abiti da pecora. Bene, un lupo può indossare un camice medico o essere una bellissima donna», ha commentato il procuratore distrettuale Tony Rackauckas, riferendosi ai fidanzati diabolici.

«Ci sono numerosi video dove le donne appaiono altamente intossicate, oltre la loro capacità di consentire od opporsi, e che a malapena rispondono alle avances sessuali degli accusati», ha aggiunto. Ora gli investigatori stanno cercando di identificare le donne dei filmati.

I due lavoravano in tandem: incontravano donne ai bar, le drogavano o le costringevano a bere molto alcol e poi le portavano nell’appartamento di lui. La coppia è accusata anche di possesso di grandi quantità di stupefacenti, compreso il Ghb (considerato una droga per incontri a sfondo sessuale), Lsd, exstasy e cocaina.

Grant Robicheaux era apparso una volta anche nel reality TV show «Online Dating Rituals of the American Male» (rituali di incontro online del maschio americano).