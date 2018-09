15enne a scuola con la marijuana: arrestato in classe

In classe con una bustina di marijuana. Un ragazzino di 15 anni che frequenta la prima media a Lioni (Avellino) è stato arrestato su disposizione della Procura del tribunale dei minorenni di Napoli e ristretto in una struttura detentiva del capoluogo campano.

Nell’ambito dell’operazione «Scuola Sicura», promossa dal Viminale per il contrasto al consumo e allo spaccio di droga e dei fenomeni di bullismo che riguardano i più giovani, i carabinieri hanno atteso l’ingresso in classe degli studenti per poi fare irruzione nell’istituto scolastico altirpino.

Grazie alla collaborazione di «Zidane», un cane antidroga utilizzato nelle perquisizioni, è stato possibile scoprire la bustina di pochi grammi di marijuana che il ragazzo custodiva in tasca. In una analoga operazione, qualche giorno fa è stato arrestato uno studente di 19 anni che frequenta un istituto superiore di Avellino, trovato in possesso di cocaina e di 38 stecche di hashish destinate alla vendita.