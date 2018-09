(ANSA) - FIRENZE, 20 SET - I Carabinieri del Comando provinciale di Firenze, coordinati dalla Dda, stanno eseguendo 10 ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip del capoluogo toscano. Le misure sono state decise dal giudice dopo un’operazione contro un’associazione dedita al traffico di stupefacenti tra Olanda e Italia. Altre 13 persone, tutti spacciatori, sono indagate. Gli arresti vengono eseguiti nelle province di Firenze, Lucca, Rovigo e ad Amsterdam in Olanda.

Le indagini avrebbero permesso di documentare che l'associazione era in grado di procurarsi ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti che venivano rivendute al dettaglio nell’area metropolitana fiorentina.