Sparatoria in Maryland: ci sono almeno tre morti

Una sparatoria è avvenuta in Maryland, non lontano da Baltimora, all’interno di un parco industriale. Avrebbe causato almeno tre morti e alcuni feriti. Lo afferma la polizia come riportano alcuni media.

La sparatoria sarebbe avvenuta all’altezza del magazzino di un’azienda. Si teme una caccia all’uomo in un’area boscosa e dove si trovano anche alcune scuole, raccontano alcuni testimoni.

L’autore della sparatoria, avvenuta in un centro di distribuzione dei farmaci, è stato arrestato ed è ferito in gravi condizioni. Lo ha riferito la polizia, spiegando che l’uomo si sarebbe sparato da solo.