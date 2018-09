Di Maio: "Il reddito di cittadinanza solo agli italiani". E Salvini applaude

«Abbiamo corretto la proposta di legge» iniziale sul reddito di cittadinanza «anni fa: è singolare che torni in auge una proposta di legge che non prevedeva ancora la platea» per l’assegnazione del reddito «ma è chiaro che è impossibile, con i flussi immigratori irregolari, non restringere la platea e assegnare il reddito di cittadinanza ai cittadini italiani». Lo dice il vicepremier Luigi Di Maio in un’intervista a Radio Anch’io.

«E' una precisazione che accogliamo con grande piacere». Lo ha detto Matteo Salvini in visita al Salone Nautico commentando l’affermazione di Luigi Di Maio.