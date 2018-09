Spari su una parata militare: 8 morti e almeno 20 feriti

(ANSA) - TEHERAN, 22 SET - Uomini armati hanno aperto il fuoco contro una parata militare ad Ahvaz, in Iran occidentale, causando "diversi morti e feriti". Lo riferisce la tv di Stato iraniana parlando di "elementi takfir", un termine in genere utilizzato per definire i sostenitori dell'Isis.

Sono state uccise 8 guardie rivoluzionarie. I feriti sono almeno 20.