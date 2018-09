Un sedicente artista rompe un quadro in testa a Marina Abramovic

Un uomo ha aggredito, tirandole una tela in testa, l’artista Marina Abramovic mentre usciva da Palazzo Strozzi, a Firenze, dove è in corso una sua mostra. E’ successo la scorsa notte verso l’una. A quanto si apprende l’artista sta bene. Dopo l'aggressione Marina Abramovic si è ritirata nel bar del palazzo illesa ma scossa. L’aggressore invece è stato subito fermato dalla polizia: secondo i primi accertamenti, si tratterebbe di un sedicente artista già protagonista di episodi simili.

L'uomo, 51 anni, cittadino ceco, è stato identificato e rilasciato nel pomeriggio dalla questura senza esser denunciato per nessun reato. La Abramovic non ha avuto ferite quando il 51enne le ha rotto in testa una quadro in tela di carta e non ha dovuto farsi curare al pronto soccorso. Poiché, dunque, non vengono ravvisati reati perseguibili d’ufficio, la polizia ha rilasciato il cittadino ceco. Sulla vicenda la polizia può solo procedere su querela di parte ma la stessa Marina Abramovic, tramite persone a lei vicine, avrebbe manifestato l’intenzione di non voler querelare il suo aggressore.