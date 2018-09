Toti: "Il ponte si può costruire in 12-15 mesi: non accetteremo ritardi"

«Noi ribadiamo che in 12, massimo 15 mesi, il ponte si può ricostruire. Non tollereremo ritardi». Così, ai microfoni di Rtl 102.5, il governatore della Liguria Giovanni Toti. «Aspettiamo un decreto che era partito molto male, senza di noi. Abbiamo lavorato, anche insieme a Conte, per una serie di misure per la ricostruzione con soggetti interessati, soggetti che avevano il dovere di farlo. Poi il governo ha preso un’altra strada».

«Stiamo montando i sensori per poter far rientrare persone in casa prima che i resti del ponte siano demoliti. Vogliamo inoltre riattivare la viabilità nella Val Polcevera, che è densamente popolata, ci sono aziende collocate nell’area. Questa è l’urgenza, poi se il governo vuole fare riflessioni sulle infrastrutture in Italia, Genova non può attenderle». Così, su Rtl 102.5, Toti. «Ci sarebbe molto da dire e molto da fare - aggiunge -, ma Genova non può aspettare».