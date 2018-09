E’ stato ritrovato morto a Castello di Serravalle, nel Bolognese, in località Tiola, il sedicenne Giuseppe Balboni, residente a Zocca, nel Modenese e scomparso da lunedì. Indagano i carabinieri sull'ipotesi di omicidio e il caso è seguito anche dalla procura per i minorenni guidata da Silvia Marzocchi. Il cadavere di Balboni è stato trovato in tarda mattinata all’interno di un pozzo. Lo specificano i carabinieri. Sono in corso le attività dei comandi provinciali di Modena e Bologna, prosegue l’Arma, «finalizzate a delineare l’esatta dinamica degli eventi».