Abbandono bimbi in auto: via libera del Senato al ddl "seggiolini"

L’Aula del Senato approva praticamente all’unanimità il disegno di legge che obbliga a installare dispositivi di sicurezza sui seggiolini per bambini nella auto per evitare l’abbandono dei minori in automobile: un cicalino e un segnale luminoso. I sì sono stati 261. Ddl che era già passato alla Camera ad agosto: ora è egge.