Rapina choc in villa a Lanciano: il "parmigiano" Fabbrocini a caccia del quarto uomo

"Il quarto uomo è romeno? Mai detto che è romeno, ma certamente non è pugliese, per di più i tre fermati ieri parlano benissimo l’italiano». Erano state le vittime delle altre rapine a indicare come capo della banda che ha terrorizzato il Lancianese un uomo che parlava con l’accento pugliese ma Alfredo Fabbrocini, primo dirigente dello Sco della Polizia durante la conferenza stampa a Lanciano ha, di fatto, sconfessato i testimoni, smontando la pista dell’italiano. Ha anche spiegato che nell’inchiesta non c'è una donna. Alfredo Fabbrocini è l'ex dirigente della Mobile di Parma, un poliziotto di classe che molti rimpiangono in città, dimostrato anche dal suo impiego, con successo, in casi di cronaca di livello nazionale: è stato Fabbrocini, infatti, a comandare il maxi reparto che ha arrestato l'ergastolano evaso, Johnny lo zingaro, l'anno scorso. La banda di romeni ritenuta responsabile della rapina ai danni dei coniugi Martelli a Lanciano, era finita nel mirino dei Carabinieri a seguito di sei furti con spaccata commessi sul territorio nelle ultime tre settimane a bar, tabacchi e benzinai dove avevano rubato numerosi tagliandi di gratta e vinci, stecche di sigarette e contanti. Non c'erano sospetti che gli autori potessero essere gli stessi. E’ quanto spiegato dal col.Florimondo Forleo a capo del comando provinciale dei carabinieri di Chieti. Procura di Lanciano sta valutando l’ipotesi di riunire in un unico fascicolo tutte le rapine in villa cruente perpetrate nell’ultimo anno nel Lancianese. L’indiscrezione è corroborata dalle indicazioni che sono giunte agli investigatori di iniziare la verifica comparativa dei singoli fascicoli dopo che saranno concluse le analisi del Dna relative alla rapina ai coniugi Martelli per verificare se questi o altri elementi possano configurare gli stessi autori. Non è da escludere che, nel fascicolo lancianese, possa essere inserita anche la documentazione relativa alla rapina di Guardiagrele (Chieti) ai commercianti di carni Jubatti le cui indagini sono state condotte dai carabinieri di Chieti per conto della Procura del capoluogo teatino.