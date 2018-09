Rapina in villa a Lanciano: preso il quarto uomo, "il tagliatore di orecchie"

E’ stato preso dalla Polizia il quarto appartenente alla banda che ha aggredito nella loro villa a Lanciano, in provincia di Chieti, i coniugi Martelli. L’uomo, un romeno, è stato arrestato dagli uomini dello Sco e della squadra mobile a Caserta. «Preso anche il quarto rapinatore straniero infame, pare il tagliatore di orecchie, bene!» Cosi il vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini ha commentato su twitter l’arresto da parte della Polizia del quarto appartenente alla banda ritenuta responsabile della rapina nella villa dei coniugi Martelli a Lanciano. Un'operazione a cui ha partecipato Alfredo Fabbrocini, l'ex dirigente della Mobile di Parma, ora primo dirigente dello Sco della Polizia.

Il quarto uomo arrestato dalla Polizia a Caserta si chiama Alexander Bogadan Coltenau, e ha 26 anni. In questo momento uomini del Commissariato di Lanciano si stanno recando nella villa del dottor Martelli per sottoporre al medico le foto segnaletiche del 26enne romeno per un eventuale riconoscimento.