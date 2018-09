Spara all'ex moglie e fugge in vespa. Lei è grave, caccia all'uomo

Ha atteso l’ex moglie fuori dalla casa di un’anziana che era andata a trovare, a Negrone di Scanzorosciate nel Bergamasco, e le ha esploso contro sei colpi di pistola calibro 9 per 21, ferendola alla schiena con tre. Dopodichè si è dato alla fuga: il cinquantenne Salvatore D’Apolito, nativo di Foggia e residente a Villasanta, in provincia di Monza e Brianza, è scappato con una Vespa 50. L’ex moglie, Flora Agazzi, 53 anni, è stata soccorsa da alcuni muratori al lavoro nelle vicinanze e trasportata in gravi condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo. La prognosi è riservata.

Il fatto di sangue si è consumato attorno alle 10.30 di questa mattina di fronte a una villetta al civico 96 di via San Pantaleone, zona di vigneti. Il silenzio è stato interrotto dai colpi a ripetizione. Poco prima i due ex coniugi avevano discusso animatamente davanti alla villetta e lui aveva estratto un coltello e bucato entrambe le gomme di sinistra della donna. Poco dopo, il litigio è degenerato e Salvatore D’Apolito, di professione piastrellista e con qualche precedente di polizia, ha estratto l’arma e fatto fuoco.

Tre proiettili hanno raggiunto la ex moglie, che è caduta a terra nel giardino della casa. A quel punto D’Apolito è scappato. I carabinieri hanno avviato le ricerche in tutta la zona, anche con l’elicottero, ma del cinquantenne non c'è traccia. A casa sua, a Villasanta, non è rientrato e nemmeno i due figli, un maschio e una femmina, più che ventenni, non sanno dove sia.

Nel frattempo sono scattati i soccorsi alla donna: in via San Pantaleone sono giunte l’ambulanza e l’automedica del 118. Flora Agazzi è stata portata d’urgenza in ospedale e operata. I due erano separati da quasi due anni, ma non risulterebbero denunce a carico dell’uomo formalizzate dalla ex moglie.