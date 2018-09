Uccise un ladro: condanna a 9 anni confermata in appello

Un’ora e mezza di udienza e meno di cinque ore di camera di consiglio per lasciare tutto come il primo grado. Compresa la contestazione del reato che resta omicidio volontario. La Corte d’assise d’appello di Brescia ha infatti confermato la condanna a nove anni e quattro mesi per Mirco Franzoni, 34enne che la sera del 14 dicembre 2013 uccise a Serle, in provincia di Brescia, il 26enne Eduard Ndoj, ladro di origini albanesi freddato con un colpo di fucile due ore dopo essere entrato in casa del fratello dell’imputato. Il delitto avvenne lontano dall’abitazione della famiglia bresciana.

«Ci sono tutti gli elementi per confermare che si è trattato di omicidio volontario senza possibilità di derubricazione in omicidio colposo o in un incidente come sostiene la difesa» ha detto in aula il sostituto procuratore generale Gianpaolo Volpe. «Doveva sapere che sparando da distanza ravvicinata avrebbe ucciso», ha aggiunto il magistrato.

L’imputato, che arrestato la sera stessa del delitto venne scarcerato dopo l’interrogatorio di convalida per mancanza di gravi indizi di colpevolezza, ha sempre detto che non voleva uccidere: «E' partito il colpo durante il corpo a corpo con il ladro che voleva togliermi il fucile dalla mani». Anche nell’udienza di oggi, come già accaduto nel processo di primo grado la difesa del bresciano ha sostenuto al tesi dell’incidente.

«Voleva farlo arrestare e non ucciderlo. Che senso ha chiamare i carabinieri e poi ammazzare il malvivente?» hanno sostenuto gli avvocati Gianfranco e Federico Abate facendo riferimento alla telefonata delle 20.34 della sera del delitto. Una chiamata alle forze dell’ordine effettuata da un residente a Serle, su richiesta dello stesso Franzoni secondo la difesa, e durante la quale si avverte un rumore molto simile ad uno sparo. Per i giudici di primo grado la telefonata è stata una messinscena e lo sparo non si sente. «Il delitto è avvenuto prima di quella telefonata» è stato scritto nelle motivazioni della sentenza di primo grado. «Il delitto è avvenuto in quel preciso momento. Siamo davanti ad un omicidio colposo o ad un incidente, ma non certamente ad omicidio volontario» ha sostenuto invece la difesa di Franzoni, che ora è pronta a ricorrere in Cassazione. Il giovane bresciano ha lasciato il tribunale senza rilasciare dichiarazioni. Dietro di lui il padre ed il fratello che, con altri due residenti a Serle, sono ora indagati per falsa testimonianza, «per ricostruzioni poco trasparenti smentite dagli accertamenti» secondo gli inquirenti, nell’ambito di un procedimento parallelo a quello dell’omicidio.