Un 45enne italiano, pregiudicato, è stato denunciato dai carabinieri per aver spruzzato dello spray al peperoncino in faccia ad un uomo con il quale ha discusso per chi avesse la precedenza alla cassa del supermercato, a Castellanza (Varese). L’episodio risale a qualche giorno fa, quando il 45 enne, residente nel Varesotto, all’interno di un supermercato avrebbe deciso di punire un 50enne che a suo dire gli avrebbe soffiato il posto in coda per pagare la merce, spruzzandogli del liquido urticante negli occhi. Fuggito, il 45enne è stato identificato nelle scorse ore dai carabinieri, anche grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio, e denunciato per lesioni aggravate.