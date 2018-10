Il Nobel per la Chimica a Arnold, Smith e Winter

Il Nobel per la Chimica 2018 è stato assegnato agli americani Frances H. Arnold e George P. Smith e al britannico Sir Gregory P. Winter. Di fatto è la Chimica "verde" la vincitrice del Nobel 2018, e in particolare la scoperta dei "registi dell’evoluzione", come gli enzimi alla base di reazioni chimiche vitali, e con essa le numerose ricadute positive per tecnologie e processi di trasformazione amici dell’ambiente.

La Arnold è la quinta donna in oltre un secolo a vincere il Nobel per la Chimica.