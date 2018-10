Renzi, famiglie pagheranno scelte di questi cialtroni

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - "Ho discusso spesso con il Presidente Juncker. Talvolta ci ho anche litigato. Ma l'attacco personale che Di Maio e Salvini gli stanno rivolgendo merita una risposta. Cinque Stelle e Lega stanno distruggendo la ripresa economica. Le famiglie pagheranno le scelte disgraziate di questi cialtroni. Davanti alle critiche di merito la reazione dei grilloleghisti è sempre e soltanto l'attacco personale. Sanno di essere dalla parte del torto e allora attaccano la persona, in questo caso Juncker. È un modo infame di concepire la politica come violenza contro gli avversari anziché come soluzione dei problemi". Lo scrive su facebook il senatore del Pd Matteo Renzi. "Hanno fatto un pasticcio - prosegue - che chiamano manovra del popolo. Anziché cercare una soluzione, cercano un capro espiatorio. Sono così, i populisti. Usano il web come un manganello e l'avversario come un bersaglio. Prima o poi torneremo alla politica intesa come confronto sui problemi e sulle soluzioni", conclude.