La fiction svelò alla figlia che era un killer, pentito denuncia la Rai

Pasquale Di Filippo, pentito di mafia, ha chiesto un milione di euro alla Rai, come risarcimento per aver svelato, nel corso della fiction «Il cacciatore» che il collaboratore di giustizia era un killer, notizia appresa dalla figlia quattordicenne di Di Filippo, che adesso si rifiuta di parlare col padre. Lo scrive Repubblica, che intervista l’uomo che apparteneva alla cosca di Brancaccio e che nel '95 fece arrestare il cognato di Riina, Leoluca Bagarella, e poi il killer di don Pino Puglisi, Salvatore Grigoli; ha scontato 10 anni per i 4 omicidi che ha confessato.

La ragazzina «è nata - dice Di Filippo - quando ormai ero un altro uomo, con una nuova identità. Fino a qualche tempo fa, sapeva soltanto che avevo aiutato il mafioso Bagarella a nascondersi. Solo questo le avevo detto, fra qualche anno le avrei raccontato tutto. Una sera abbiamo visto una puntata della serie di Rai2 «Il cacciatore», che racconta del magistrato palermitano Alfonso Sabella e di quella importante stagione di reazione dello Stato dopo le stragi del 1992. A un certo punto, l'immagine si ferma sull'attore che interpreta il mio personaggio. Spunta una scritta: 'Pasquale Di Filippo, oltre 20 omicidì. E vengo dipinto come un torturatore, addirittura coinvolto nel sequestro del piccolo Di Matteo, il figlio del pentito. Tutte falsità, ma intanto il mondo ci crolla addosso».

La figlia del pentito conosceva il precedente nome del padre e urla: «'Papà cosa hai fatto?' - ricorda il pentito - E poi si rinchiude nella sua stanza. Da sei mesi vive lì dentro, esce soltanto per andare a scuola, frequenta il liceo classico».

«Ora - aggiunge - pende sulla mia testa la condanna a morte di Cosa nostra, per questo sono costretto a cambiare spesso città. Non sopporto di essere diffamato, mi sono rivolto al mio avvocato, Carlo Fabbri. Alla Rai e alla società produttrice chiedo un risarcimento di un milione di euro. La storia non si può falsare».