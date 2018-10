Minaccia di far saltare palazzo per ore, poi si arrende

(ANSA) - GALLARATE (VARESE), 3 OTT - È uscito di casa scortato dai carabinieri un 55enne che stamattina si era barricato in casa minacciando di farla esplodere per aver ricevuto un avviso di sfratto, a Gallarate (Varese). A convincerlo è stato il negoziatore dei carabinieri del comando provinciale di Varese, dopo circa due ore di trattativa. L'uomo, tunisino da anni residente in Italia, sposato, senza figli, si era cosparso il corpo di benzina, aveva una tanica piena di combustibile accanto a sé, una bombola del gas e un accendino in mano. Ai militari ha confessato di voler far saltare in aria l'edificio anche per aver ricevuto la lettera di licenziamento. La Procura di Busto Arsizio (Varese) sta ora valutando la sua posizione.