Ratificati trattati Italia-Emirati su estradizione

(ANSA) - ROMA, 3 OTT - "Oggi al Senato abbiamo ratificato i Trattati Italia-Emirati Arabi Uniti su estradizione e assistenza giudiziaria penale, una tappa importante del processo di rafforzamento della cooperazione giudiziaria internazionale in ambito penale che ha caratterizzato l'impegno del Ministro Orlando nell'ultima legislatura". Lo annuncia via Facebook la vice presidente del Senato, Anna Rossomando. "L'approvazione definitiva della ratifica del trattato di cooperazione giudiziaria con gli Emirati Arabi rappresenta una tappa importante nella lotta alla criminalità, con la possibilità di estradare latitanti, ricercati con mandato d'arresto per gravi reati che - senza il trattato - trovavano negli Emirati un tranquillo rifugio di impunità", commenta il responsabile Giustizia Pd Walter Verini. "L'approvazione è il frutto di una lunga battaglia che ha visto protagonisti associazioni come Libera, l'ex deputato Pd Davide Mattiello e i Ministri dei Governi Renzi e Gentiloni Orlando e Alfano".