(ANSA) - ROMA, 3 OTT - Ci sono le coperture per far partire il reddito di cittadinanza dal 2019? "È tutto coperto, tutto". Lo dice il vicepremier Matteo Salvini, interpellato in Transatlantico alla Camera. "Oggi chiudiamo", aggiunge con riferimento al vertice di governo sul Def in programma nel pomeriggio a Palazzo Chigi.