(ANSA) - ROMA, 3 OTT - "Le famiglie e l'Unione europea non hanno nulla da temere: le misure contenute nella legge di bilancio creeranno sviluppo e occupazione. La nostra manovra, per la prima volta, mette al centro i cittadini e fa del bene al Paese". È il messaggio che il Presidente del Consiglio affida a Famiglia Cristiana in un'ampia intervista in esclusiva di cui è stata diffusa un'anticipazione.