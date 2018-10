Aggressione a 30enne accoltellato al volto, tentato omicidio

(ANSA) - FANO (PESARO URBINO), 3 OTT - Tentato omicidio e lesioni gravi. Sono le accuse per le quali gli agenti del Commissariato di Fano hanno arrestato due giovani, poco più che 20enni, di origine sudamericana, sospettati di aver aggredito e accoltellato al volto in in via Arco d'Augusto a Fano un 30enne anche lui di origine sudamericana residente in città. L'aggredito ha subito profonde ferite da arma da taglio sulla testa e su un arto. I poliziotti avevano seguito la traccia dei due giovani scappati in direzione della zona del Pincio. In collaborazione con i carabinieri di Fano li avevano identificati poi in luoghi frequentati dai sospetti. I due sono stati trasferiti nel carcere di Villa Fastiggi a disposizione dell'autorità Giudiziaria. La polizia indaga sul movente dell'aggressione che potrebbe essere di tipo passionale. Non si esclude che però sia legato al passato del ferito noto alle forze dell'ordine.