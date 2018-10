(ANSA) - NEW YORK, 03 OTT - La prima accusatrice del giudice Brett Kavanaugh, Christine Blasey Ford, insiste per essere interrogata dall'Fbi. "E' inconcepibile che l'Fbi possa concludere un'indagine sulle accuse di Ford senza interrogarla", hanno affermato gli avvocati della donna, Debra Katz e Michael Bromwich, in una missiva inviata all'Fbi e ottenuta da Politico. Secondo i media Usa l'agenzia potrebbe chiudere l'inchiesta già oggi, con i leader repubblicani in Senato che fanno pressione per votare in plenaria la conferma del giudice entro fine settimana.