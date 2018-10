(ANSA) - ROMA, 3 OTT - Il Consiglio di presidenza del Senato ha adottato come testo base la delibera della Camera che porta la firma del presidente Roberto Fico per il ricalcolo dei vitalizi degli ex parlamentari. Lo ha riferito il Questore di Palazzo Madama, Laura Bottici (M5S), al termine della riunione. I rappresentanti dell'opposizione non hanno partecipato al voto. "Siamo felici", ha commentato la Bottici che ora si augura "un'approvazione a breve della delibera così come è avvenuto alla Camera".