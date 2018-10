Macerata: Corte Assise in camera consiglio, attesa sentenza

(ANSA) - MACERATA, 3 OTT - E' attesa entro stasera la sentenza della Corte d'assise di Macerata nei confronti di Luca Traini, 29 anni, autore della sparatoria contro i migranti a Macerata in cui il 3 febbraio restarono ferite sei persone. I giudici sono in camera di consiglio. A fine udienza ha parlato il difensore, avv. Giancarlo Giulianelli secondo cui l'azione del suo assistito non configurò il reato di strage né l'aggravante di odio razziale: "Sono stati presi di mira soggetti diversi, singoli episodi che non fanno una strage"; "un conto - ha aggiunto - dire che l'ho con l'altrui diversità, cosa ben diversa dire che ce l'ho con la sua propensione al crimine". La difesa non concorda con la valutazione del perito sulla piena capacità d'intendere e di volere di Traini: "soffre di disturbi di personalità", ha rimarcato il legale riferendosi alle relazione del consulente della difesa e dei medici del carcere di Piacenza dove il 29enne è stato recluso per un breve periodo prima di tornare nel carcere di Ancona.