(ANSA) - WASHINGTON, 4 OTT - Il vicepresidente Usa Mike Pence accusa la Cina di cercare di indebolire il presidente Donald Trump. "La Cina vuole un presidente americano diverso", si legge nelle anticipazioni di un discorso che Pence terrà oggi all'Hudson Institute. La Cina, afferma Pence, usa il suo potere in "modo più attivo per interferire nella politica degli Stati Uniti". Il discorso di Pence arriva una settimana dopo che Trump ha accusato la Cina di interferire nelle elezioni americane per aiutare i suoi rivali democratici.