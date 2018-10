(ANSA) - ROMA, 4 OTT - Per il reddito di cittadinanza le risorse sono pari a 10 mld, 9 per il reddito e 1 per i centri per l'impiego. E' quanto ribadiscono fonti del M5S replicando al vicepremier Matteo Salvini che, parlando dei fondi in manovra per le misure volute dal Movimento, aveva parlato di 8 mld per il reddito di cittadinanza. E, ospite di Mattino 5, anche il sottosegretario Stefano Buffagni ribadisce lo stesso concetto commentando: "Ho qui la tabella. Salvini? Era mattino presto forse era confuso...".