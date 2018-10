Maltempo: allerta rossa, scuole chiuse nel Cagliaritano

(ANSA) - CAGLIARI, 4 OTT - Scuole di ogni ordine e grado chiuse in alcuni comuni del Cagliaritano a seguito dell'allerta meteo rossa, per pioggia e temporali, lanciata dalla Protezione civile regionale. La decisione è stata presa dai sindaci dei comuni di San Vito, Muravera e Castiadas nel Sarrabus, Silius, Escalaplano e San Nicolò Gerrei nel Gerrei che hanno pubblicato sui siti istituzionali gli avvisi e le ordinanze. "A causa delle previste condizioni metereologiche avverse, potrebbero verificarsi situazioni di pericolo e impraticabilità della viabilità urbana e che conduce a Escalaplano - scrive ad esempio il primo cittadino del comune del Gerrei - con conseguente esposizione a rischi specifici per gli utenti della strada, compresi gli studenti che frequentano la scuola di Escalaplano e il relativo personale scolastico, che potrebbe avere difficoltà a raggiungere il plesso di Escalaplano in condizioni di sicurezza. Che in ragione di tali circostanze si rende necessario limitare all'essenziale la mobilità della popolazione anche in ambito urbano, disponendo la chiusura degli edifici scolastici per la giornata del 04.10.2018". Dello stesso tenore gli altri avvisi, i sindaci invitano i cittadini a tenere la massima prudenza. Per oggi proprio in quella zona sono previste piogge e temporali anche di forte intensità.