San Francesco: Marini, messaggio S. Francesco è attuale

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 4 OTT - Ha sottolineato "l'importanza e l'attualità del messaggio di San Francesco nei valori della pace, dell'ambiente e nell'attenzione agli ultimi" la presidente della Regione Umbria Catiuscia Marini, ad Assisi per le celebrazioni del patrono d'Italia. "Auspico e spero che il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, per la prima volta in Umbria, metta tutta l'attenzione necessaria anche su questa regione in particolare sull'area colpita dal terremoto" ha anche sottolineato la presidente umbra. (ANSA).