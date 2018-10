Trovato un cadavere incappucciato in un'auto vicino a Perugia

(ANSA) - PERUGIA, 4 OTT - Un cadavere incappucciato è stato trovato in un'auto a Ponte Felcino, vicino Perugia. Il corpo si trova sul sedile posteriore dell'auto, un'Audi di grande cilindrata, che ha il lunotto posteriore frantumato. La vettura è stata trovata abbandonata in via Radiosa, strada secondaria della frazione. Secondo quanto si è appreso, nel bagagliaio ci sono scatoloni contenenti, sembra, sigarette. Nella stessa zona sarebbe anche avvenuto un furto in una tabaccheria. In corso accertamenti dei carabinieri. Sul posto anche la polizia.

Secondo le prime informazioni raccolte sul posto, la vettura sarebbe stata raggiunta da colpi di pistola sparati dopo il furto nella tabaccheria della zona, in seguito al quale sono inizialmente intervenuti i vigilantes e successivamente anche i carabinieri.

L’uomo potrebbe essere morto dopo essere stato colpito da uno di questi spari. Sono in corso accertamenti sul cadavere per verificare se presenti o meno fori da proiettile.

L’Audi - secondo quanto si è appreso - durante la fuga dopo il furto, potrebbe avere speronato l’auto dei vigilantes.

Il furto nella tabaccheria, non distante dal luogo in cui è avvenuto il ritrovamento del cadavere, era avvenuto nella notte. L'auto con a bordo il corpo dell’uomo è stata trovata questa mattina.