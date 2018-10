(ANSA) - BRATISLAVA, 2 OT - Mandante dell'omicidio del cronista slovacco Jan Kuciak sarebbe un controverso imprenditore slovacco Marian Kocner. Stando al giornale Dennik N, è quello che ha confessato alla polizia Zoltan Andruszko, uno dei quattro accusati. Kocner è da giugno in custodia cautelare per il sospetto di aver falsificato cambiali per un valore di 70 milioni di euro. In passato ha partecipato a operazioni sospette sul mercato immobiliare: acquisto terreni e trasferimento del denaro da banche straniere. Delle attività di Kocner, Kuciak si era occupato e aveva scritto e Kocner lo aveva minacciato.