Brennero: 70 km di Tir dopo blocco in Austria

(ANSA) - BOLZANO, 4 OTT - Il giorno dopo il blocco di tir in Austria ed in Germania è stato caratterizzato da rallentamenti sull'autostrada del Brennero in Alto Adige. In prima mattinata il serpentone di camion arrivava da Bolzano fino a Vipiteno, ovvero per 70 km. Nel corso della mattinata i rallentamenti si sono ridotti nel tratto tra Bolzano e Chiusa. Ieri in Germania era in vigore il divieto per i tir in occasione della festa per l'unità tedesca, di conseguenza anche l'Austria ha bloccato i tir in transito verso la Germania. Questa mattina i camion si sono rimessi in viaggio verso nord. Proprio ieri l'assemblea del Land Tirolo ha varato all' unanimità un ulteriore giro di vite al traffico pesante che entrerà in vigore con l'agosto 2019. Sono previsti, tra l'altro, il divieto di circolazione dei tir euro 4 (gli euro 5 seguiranno nel 2021), l'inclusione dei tir euro 6 nel cosiddetto divieto settoriale e l'anticipo del divieto al sabato mattina nei fine settimana di gennaio e febbraio.