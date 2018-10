(ANSA) - POTENZA, 4 OTT - Uno dei tre clan operanti sulla costa jonica della Basilicata disarticolati oggi è capeggiato da Gerardo Schettino, un ex carabiniere di 53 anni, che fu arrestato per la prima volta nel 2004. Il clan che capeggiava, denominato proprio "Schettino", è considerato dagli investigatori e dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza dotato di una "mafiosità emersa in tutta la sua evidenza".