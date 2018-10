Accoltella per un rimprovero, arrestato per tentato omicidio

(ANSA) - MILANO, 4 OTT - Un tunisino di 29 anni è stato arrestato dalla polizia per il tentato omicidio di un marocchino di 38 anni che sabato pomeriggio è stato accoltellato nel corso di una lite scoppiata davanti a un ristorante in via Ciceri Visconti, a Milano. La vittima era stata raggiunta da un unico fendente all'addome che aveva interessato anche il cuore, i medici dell' ospedale Niguarda lo hanno salvato con un'operazione d'urgenza. Secondo la ricostruzione quel pomeriggio il marocchino aveva pranzato con la famiglia e altri conoscenti al ristorante, quando è uscito in strada si è imbattuto in un gruppo di tunisini che litigava. L'uomo ha chiesto di evitare l'uso di parolacce perché erano presenti bambini e da ciò è iniziata una discussione che si è conclusa in breve con l'accoltellamento. Il colpevole è scappato ma gli agenti sono riusciti a risalire al profilo Facebook di Bassem Bouhami, irregolare e con precedenti per rissa e lesioni. Lunedì pomeriggio è stato catturato e mercoledì il fermo è stato convalidato.