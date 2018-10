Cyberattacco: Nato,da Mosca comportamento sconsiderato

(ANSA) - BRUXELLES, 4 OTT - "Gli alleati Nato sono solidali con la decisione dei governi olandese e britannico di richiamare la Russia dopo i palesi tentativi di indebolire il diritto e le istituzioni internazionali. La Russia deve mettere fine al suo comportamento sconsiderato, all'uso della forza contro i vicini, ai tentativi di interferire nelle elezioni e le campagne di disinformazione. In risposta, la Nato continua a rafforzare difesa e deterrenza per far fronte alle minacce" dei cyberattacchi. Così il segretario Nato Jens Stoltenberg.