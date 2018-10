Governo: Conte, ci sono soldi per reddito, Fornero, flat tax

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 4 OTT - "Ci sono i soldi sufficienti per fare il reddito di cittadinanza a pieno regime, per la Fornero e anche per la semplificazione fiscale": lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte lasciando il Sacro convento di Assisi dopo le celebrazioni per San Francesco. "Vi invito a considerare - ha sottolineato ancora Conte - che sono riforme che non appartengono a una o all'altra forza politica, siamo una compagine governativa che compattamente porta avanti tutte e tre le riforme".