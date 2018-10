Nicaragua: migliaia di sandinisti in piazza a Managua

(ANSA) - MANAGUA, 4 OTT - Migliaia di sandinisti hanno partecipato ieri a Managua ad una marcia convocata dal governo del presidente Daniel Ortega per "rafforzare la pace nel Paese" di fronte ad una crisi sociale e politica che da aprile ha causato gravi tensioni e centinaia di morti. Persone di tutte le età, contadini e impiegati pubblici, hanno sfilato scandendo slogan di appoggio ad Ortega e ostentando le bandiere del Fronte sandinista per la liberazione nazionale (Fsln) del Nicaragua. L'iniziativa, ha riferito 'La Voz del Sandinismo', aveva come slogan 'Marcia di pace e buona volontà' ed è stata realizzata anche per chiedere giustizia per i 199 morti, secondo le statistiche governative, provocati dalle proteste contro il governo dallo scorso 18 aprile. Questo bilancio viene contestato dall'opposizione nicaraguense che parla di oltre 300 vittime, frutto prevalentemente dell'azione delle forze di sicurezza nazionali.