Olanda, cyberattacco da Mosca, via quattro 007 russi

(ANSA) - BRUXELLES, 4 OTT - L'Olanda accusa la Russia di avere messo a segno un attacco contro l'Opac, l'Agenzia per la proibizione della armi chimiche, che ha sede all'Aja. Per questo questo il Paese ha espulso, nell'aprile scorso, quattro agenti dell'intelligence militare russa, il Gru. L'Opac è stata coinvolta anche nelle analisi relative all'attacco all'ex spia russa nel Regno Unito Sergei Skripal, così come ha indagato su presunti attacchi chimici in Siria. L'Olanda ha convocato l'ambasciatore russo nei Paesi Bassi chiedendo spiegazioni sul presunto attacco hacker contro l'organizzazione. Per la Nato, quello di Mosca è un "comportamento sconsiderato", l'Ue esprime "seria preoccupazione per questo tentativo di minare l'integrità dell'Opac", un "atto aggressivo che dimostra disprezzo" e che "danneggia il diritto e le istituzioni internazionali". Il presidente del consiglio europeo Tusk ha annunciato che metterà la cybersicurezza nell' agenda del prossimo vertice Ue" di ottobre.