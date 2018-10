Kavanaugh: Time dedica la copertina all'accusatrice Ford

(ANSA) - NEW YORK, 4 OTT - Christine Blasey Ford finisce sulla copertina del Time. La docente universitaria che accusa Brett Kavanaugh, il candidato scelto da Trump per la Corte Suprema, sarà sul numero in uscita il 15 ottobre. Il volto della Ford non è una semplice foto, bensì una potente immagine creata usando le parole della sua testimonianza davanti alla commissione del Senato, dove ha descritto la presunta aggressione sessuale da parte del giudice all'epoca del college. La copertina è stata creata dall'artista John Mavroudis, di San Francisco, e mostra la donna nell'iconica immagine rimasta ormai impressa nella mente degli americani e del mondo, mentre con gli occhi chiusi e la mano alzata è pronta a prestare giuramento. Come ha spiegato lo stesso artista, le parole non sono messe a caso sulla foto. "Le citazioni sul ricordo - ha detto - sono state posizionate sulla fronte mentre le citazioni in cui chiede aiuto sono sulla mano". E' la seconda volta che il Time usa la tecnica della 'tipografia' per una sua copertina.