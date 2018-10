(ANSA) - ROMA, 4 OTT - "La libertà di stampa è difesa dalla Costituzione, che va applicata in ogni momento". Lo dice il presidente della Camera Roberto Fico intervenendo al convegno "Giornalismo d'inchiesta pilastro di democrazia" a Montecitorio. Per Fico esiste un "dovere dell'etica della comunicazione e dell'informazione: dove non c'è etica non c'è informazione, che se no diventa manipolazione".