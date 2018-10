Europee:Moscovici, non sarò candidato socialisti Commissione

(ANSA) - BRUXELLES, 4 OTT - Il commissario Ue agli affari economici, il socialista francese Pierre Moscovici, non si candiderà per i socialisti alla testa della Commissione europea in occasione delle prossimi elezioni europee. Lo ha annunciato lo stesso Moscovici in una lettera inviata al presidente del Partito socialista europeo Sergei Stanishev, motivando la scelta con i "profondi disaccordi" con il suo partito d'appartenenza, il Ps francese, "sulla sua linea politica e la sua strategia per l'Europa". Di conseguenza, scrive Moscovici, "non ci sono le condizioni politiche perché io possa prendere la guida della campagna del Ps francese" e, dunque, "non mi è possibile immaginare una candidatura per guidare la famiglia socialista europea". Secondo il commissario, infatti, è un "principio democratico fondamentale" che lo Spitzenkandidat per la presidenza della Commissione Ue al posto di Jean-Claude Juncker "dovrebbe essere innanzitutto eletto nel suo Paese".