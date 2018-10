Parigi teme eccesso turisti, governo cerca soluzioni

(ANSA) - PARIGI, 4 OTT - "Troppi turisti, spostateli in provincia". Prima destinazione turistica al mondo con 90 milioni di visitatori attesi solo per quest'anno, la Francia si mobilita dinanzi ai rischi legati all'eccesso di persone a Parigi, studiando una serie di misure che puntano a spostare i flussi dall'ombra della Torre Eiffel alla provincia. L'amministrazione guidata dal presidente Emmanuel Macron punta chiaramente a difendere il ruolo di leadership della Ville Lumière, la città più visitata al mondo, ma ora fissa l'obiettivo di un turismo magari più limitato ma "sostenibile". Secondo Le Figaro, che oggi dedica ampio spazio alla questione, le autorità transalpine hanno "preso coscienza della minaccia legata al fenomeno del troppo turismo, che già suscita un rifiuto dei visitatori da parte degli abitanti di Venezia, Barcellona o Santorini". In Francia dopo gli anni bui del terrorismo, la frequentazione turistica è cresciuta del 6,3% negli otto primi mesi del 2018, 13,4% solo nella regione di Parigi.