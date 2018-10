Netanyahu, accordo nucleare benzina per macchina guerra Iran

(ANSA) - TEL AVIV, 4 OTT - L'accordo sul nucleare con l'Iran ha dato "benzina" alla "macchina da guerra" di Teheran. Lo ha detto il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, nella conferenza stampa seguita all'incontro con il cancelliera tedesca, Angela Merkel. Netanyahu ha poi spiegato che Israele ha fornito ai Paesi europei informazioni di intelligence su "complotti terroristici" dell'Iran sul continente, come quello a Parigi che ha coinvolto gruppi d'opposizione al regime iraniano. Il premier ha quindi ribadito che l'Iran deve smettere di usare la Siria e il Libano come "basi avanzate" per attaccare Israele. Il cancelliere tedesco - che stasera al termine della visita rientrerà in Germania - ha risposto chiedendo che le truppe iraniane lascino la Siria, definendo la loro presenza sulle Alture del Golan "una chiara minaccia per Israele". Merkel ha però espresso "preoccupazione" sulla recente legge per Israele Stato nazione del popolo ebraico. "Sosteniamo uno stato ebraico, ma anche le minoranze hanno i loro diritti".