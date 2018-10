Turchia: 4 soldati uccisi e 5 feriti da bomba Pkk in sud-est

(ANSA) - ISTANBUL, 4 OTT - Almeno 4 soldati turchi sono rimasti uccisi e altri 5 feriti dall'esplosione di un ordigno al passaggio del loro mezzo blindato in un'area rurale del distretto di Gercus, nella provincia sudorientale a maggioranza curda di Batman. Lo rende noto la prefettura locale, che attribuisce la responsabilità dell'attacco al Pkk. Un'operazione su vasta scala è stata lanciata dalle forze armate di Ankara nella zona per cercare di catturare i responsabili. Sempre oggi, l'esercito turco ha fatto sapere di aver "neutralizzato" (cioè ucciso o ferito) almeno 10 "terroristi" del Pkk in nuovi raid aerei condotti in nord Iraq nelle regioni di Avasin-Basyna e Zap.