(ANSA) - SEUL, 4 OTT - Una delegazione del governo sudcoreano è arrivata in Corea del Nord per una celebrazione congiunta dell'anniversario del summit nord-sud del 2007 e per continuare con i colloqui di pace. Il ministro dell'Unificazione di Seul, Cho Myoung-gyon, ha sottolineato che la visita è un'opportunità per rafforzare "la riconciliazione, la cooperazione e la pace". Oltre a funzionari governativi, la delegazione sudcoreana comprende parlamentari, leader civili e religiosi e il figlio del defunto presidente della Corea del Sud Roh Moo-hyun, che partecipò al summit del 2007 con l'allora leader della Corea del Nord Kim Jong Il.