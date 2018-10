(ANSA) - WASHINGTON, 4 OTT - Donald Trump spinge per la conferma del giudice Brett Kavanaugh alla corte suprema dopo la conclusione dell'indagine dell'Fbi sulle accuse di aggressione sessuale, a suo avviso "totalmente non corroborate". "Questo e' un momento molto importante nel nostro Paese. Giusto processo, correttezza e buon senso sono ora alla prova", ha twittato. "Questa e' la settima volta che l'Fbi indaga sul giudice Kavanaugh. Se ne facessimo 100, non sarebbe ancora sufficiente per i democratici ostruzionisti", ha aggiunto.