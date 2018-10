Chiamparino a Conte,parole chiare su infrastrutture Piemonte

(ANSA) - TORINO, 5 OTT - "Il Piemonte ha bisogno di parole chiare sul futuro del sistema infrastrutturale". E' un passaggio della lettera che il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, ha inviato al premier Giuseppe Conte con la richiesta di "intervenire autorevolmente per dissipare le incertezze che stanno bloccando" Torino-Lione e Terzo Valico. E che stanno contagiando anche "altre opere meno impegnative ma importanti per la nostra comunità" come la Asti-Cuneo e la Pedemontana Biella-Ghemme. Vere e proprie "emergenze infrastrutturali", secondo Chiamparino, che "stanno allarmando il mondo produttivo, economico e sindacale insieme all'intera comunità piemontese". Secondo il governatore, la connessione Torino-Lione e il Terzo Valico "sono fondamentali per far diventare il Nord Ovest una piattaforma logistica competitiva con le grandi piattaforme del nord Europa". Di qui la richiesta di dare il via libera alle gare della Torino-Lione e di sbloccare i fondi per il 5/o lotto del Terzo Valico.(ANSA).