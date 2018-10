(ANSA) - ROMA, 5 OTT - Capisco le critiche di chi dice che festeggiamo troppo, magari non sanno che quello che abbiamo realizzato è un sogno, frutto di tante battaglie. Vedere il reddito di cittadinanza e gli altri provvedimenti della manovra nero su bianco ci ha dato un entusiasmo vero, non è che è finto". Lo ha detto Riccardo Fraccaro, ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia Diretta, a Radio Cusano Campus.